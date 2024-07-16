Maltepe'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Maltepe, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EJ 3837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, motosiklet otomobil ve bariyerler arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlar olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.