Maltepe'de otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak savruldu. Olayda sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sırlarında Maltepe Sancaktepe yolu Bakkalköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ceylan yönetimindeki 41 KK 40 plakalı otomobille, Bakkalköy yol ayrımına geldiği sırada zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil orta şerite doğru savruldu. Sürücü Muhammet Ceylan ve yanındaki yolcu koltuğunda oturan Harun Aydınlı hurdaya dönen aracın içinden kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Muhammet Ceylan ve Harun Aydınlı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Kazaya karışan araç, bir süre sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, otomobilden yola akaryakıt dökülmesi nedeniyle yol bakım ekipleri kumlama çalışması yaptı. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.