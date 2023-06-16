Maltepe'de otomobil dondurma dükkanına daldı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Feyzullah Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 35 DB 3923 plakalı Mert E. yönetimindeki otomobil, caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı daha sonra caddedeki dondurma dükkanına daldı. Kazada sürücü Mert E. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sırasında dondurma dükkanında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada dükkanın camları kırıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE İÇERİDE 6-7 ÇOCUK VARDI"

Dükkan sahibi Savaş Albay, "Gördüğünüz şu araç minibüs caddesinden çok süratli bir şekilde dükkandan içeri girdi. Çok süratli bir biçimde, çünkü görgü tanıkları var 1.5 saat önce. Maalesef 1.5 saat sonra 15-20 dakika önce de dükkandan içeri girdi. Maddi hasarımız var. İçeride 2 dakika önce 6-7 çocuk vardı. Karne almışlardı anneleri dondurma yemeye getirmişti. Ben de buradaydım. Dükkandan çıktım. Yan taraftaki dükkana geçtim. Haber geldi dükkana araba girdi diye. Şans eseri kurtulduk. Cana gelmesin mala gelsin ama maddi hasarımız var." dedi. Albay, sürücünün durumuyla ilgili olarak ise, "Hafif yaralıdır. Kolunu çarpmıştır . Kırık çıkık olduğunu sanmıyorum. Arkadaşları biraz önce aradı buradaki durumu sordu." şeklinde konuştu.