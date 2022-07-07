Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizli Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan boyasız kaporta göçük düzeltme ve onarım yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İtfaiye Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title