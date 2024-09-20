Maltepe'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Maltepe'de kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Sürücü B.N. hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.N. idaresindeki 06 CCC 216 plakalı otomobil, Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde kontrolden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada, sürücü B.N. hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.