Maltepe'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralı

Maltepe'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralı
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Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 KCP 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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