Maltepe'de Oto Galeride Kıvılcım Yangını

MALTEPE'de iş yerinin çatısına elektrik kablolarından kıvılcım düşmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi D-100 yan yolda bulunan oto galeride çıktı. Edinilen bilgiye göre; iş yerinin üstünden geçen elektrik kablosundan sıçrayan kıvılcımların çatıya düşmesi nedeniyle alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın çatı katında bulunan lastiklerin alev aldığı yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Yangını gören Erdal Keskin, "Yangın elektrik direğinden çıktı. Bomba gibi patladı. 2 dakika içinde dumanlar çıkamaya başladı. Çok şiddetli patlamalar oldu. Bizde yardımcı olduk, esnaflar olarak yardıma koştuk ve itfaiyeyi aradık. 3-4 dakika içerisinde itfaiye ekipleri geldi. 5 dakika daha geç kalınsaydı kül olurdu. Burası galeri, araçlarda yanabilirdi. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Burada birkaç öncede patlamalar oldu ama çok büyük bir hadise olmadı ama bugün inanılmaz bir görüntü vardı" dedi.