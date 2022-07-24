Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede olması nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar evlerinden hortum çekerek ekiplere destek oldu.

Yangında, otluk alanın yanında bulunan çocuk parkındaki ağaçlar zarar gördü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İtfaiye Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title