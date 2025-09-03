Haberler

Maltepe'de Orman Yangınına Neden Olan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe'de ormanlık alanda yaktıkları kamp ateşini söndürmeyerek yangın çıkaran M.E.G. ve B.G. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Yangının büyümesine neden oldukları ve uyuşturucu kullandıklarına dair öğeler bulundu.

Maltepe'de, ormanlık alanda yaktıkları kamp ateşini söndürmeyerek yangının büyümesine sebebiyet verdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükbakkalköy'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Yangının başladığı noktaya yaklaşık 15 metre mesafede kurulu kamp çadırında yakılan odun ateşinin söndürülmeden bırakıldığı ve çevrede uyuşturucu kullanıldığına yönelik bazı materyallerin bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin saha çalışması sonucunda ormanlık alanda kamp yaptıkları tespit edilen M.E.G. (32) ve B.G. (32) gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden B.G'nin tartışma sırasında M.E.G'ye kızarak, odun ateşine yastık attığı, böylece yangının büyümesine neden olduğu anlaşıldı.

Her iki şüphelinin de olayın ardından ormanlık alandan uzaklaştıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "orman yangınına sebebiyet verdikleri" ve "uyuşturucu kullandıkları" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
