Maltepe'de Orhangazi Şehir Parkı'ndaki kazada 4 kişi yaralandı

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki parkın girişinde otomatik bariyerden giriş için kart aldığı sırada kontrolden çıkan, Y.A'nın (33) idaresindeki 34 GIY 779 plakalı otomobil, sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilerlemeye başladı.

Parka giren araç burada oturan G.K. (45), S.Ö. (25), K.A. (36) ve Z.K.'ye (21) çarptıktan sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.A. işlemler için emniyete götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.