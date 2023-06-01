Maltepe'de Okul Önlerinde Denetim

Maltepe'de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda arama gerçekleştiren ekipler, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Maltepe'de polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı. Okul çevresinden geçen araçlarda arama gerçekleştiren ekipler, sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi önünde denetim yaptı. Denetime asayiş ve mobil okul tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, araç sürücülerine Genel Bilgi Taraması(GBT) yaptı. Ekipler okul servis araçlarında da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerin denetiminin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL