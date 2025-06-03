Maltepe'de Motosiklet Taksiye Çarptı: Yaralı

MALTEPE'de yolda ilerleyen motosiklet kontrolsüz dönüş yapan taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan taksi kontrolsüz şekilde döndü. Bu sırada karşıdan gelen motosiklet, taksiye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.