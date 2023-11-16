Maltepe'de motosiklet kazası: Sürücü taksiye çarptı ve sıkıştı

MALTEPE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı yönden gelen taksiye çarparak altında sıkıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GMG 639 plakalı motosikletin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 34 TBF 01 plakalı Mustafa Necati Er yönetimindeki taksinin altına doğru kaydı. Kazada motosiklet sürüklenirken, sürücüsü aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar aracın altında sıkışan sürücüyü çıkardılar. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk tedaviyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan motosiklet ve takside hasar oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.