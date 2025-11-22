Maltepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Maltepe'de motosiklet sürücüsünün önündeki otomobile arkadan çarpması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

D-100 karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan motosiklet, bir aracı geçmek için manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine önündeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza aynı yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bir aracın arasından geçmeye çalıştığı sırada önündeki otomobile çarparak yere savrulması yer alıyor.