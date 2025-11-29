Haberler

Maltepe'de Motosiklet Kazası: Cip Sürücüsü Kaçtı

Güncelleme:
Maltepe'de seyir halindeki motosiklete arkadan çarpan cip sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü yaralandı, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

MALTEPE'de seyir halindeki motosiklete arkadan gelen cip çarptı. Kazada cip sürücüsü olay yerinden hızla kaçarken, savrulan motosiklet, seyir halindeki bir otomobile ve park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Kasım Cuma günü saat 20.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.'nin kullandığı 34 EMS 262 plakalı motosiklete, arkadan gelen 34 KLS 070 plakalı cip çarptı. Cip sürücüsü çarpmanın ardından hızla olay yerinden kaçtı. Kazanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü ise cadde üzerinde seyir halinde olan M.B.Ç.'nin kullandığı 80 EH 023 plakalı otomobile, ardından da park halindeki bir araca çarparak durdu. Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
