Maltepe'de minibüse çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Maltepe'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Maltepe'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadıköy yönüne giden 34 HE 7071 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Gülsuyu yol ayrımında, önünde ilerleyen soğan yüklü 34 ED 5281 plakalı minibüse vurup savrularak bariyerlere çarptı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen söz konusu araçlardan otomobildeki 4 kişi, sıkışıp yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, minibüs şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Kadıköy Maltepe Güncel Haberler

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