Maltepe'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Maltepe'de midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.
Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.