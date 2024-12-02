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Maltepe'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Maltepe'de Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı
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D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Maltepe'de midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.

Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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