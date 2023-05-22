MALTEPE'DE MERDİVENLERDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU, KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay dün saat 19.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri, ikinci kat merdiveninde bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişiden alınan parmak izi sonrası cesedin 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'a ait olduğu ortaya çıktı. Babahanov'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Cenazenin binadan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI

Görüntü dökümü