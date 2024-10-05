Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Mantı İmalathanesine Silahlı Saldırı

Maltepe'de Mantı İmalathanesine Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'deki bir mantı imalathanesinde yaşanan silahlı saldırıda iş yeri sahibi ve iki oğlu yaralandı. Saldırının, İzmir'de ifşa olan bir firmayla ilgili olduğu iddia edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

MALTEPE'de, mantı imalathanesine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ve 2 oğlu yaralandı. Saldırının, İzmir'de faaliyet gösteren ve Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği başka bir mantı imalathanesinin sahipleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Seher Sokak üzerindeki bir mantı imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'de faaliyet gösteren ve Tarım Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ifşa olan bir mantı imalathanesinin müşterileri, İstanbul'daki başka bir imalathaneyi arayarak mantıyı bu firmadan istedi. Bunun üzerine İzmir'deki firma sahipleri, Maltepe'deki imalathaneye geldi. İki firma arasındaki müşteri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. İzmir'deki mantı imalathanesinden gelenler iş yeri sahibi ve 2 oğlunu silahla yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahibi Sinan Balkaya ve oğulları Caner ile Aytaç Balkaya ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

'İFŞA OLAN FİRMANIN MÜŞTERİLERİ BİZDEN MANTI İSTEDİ'

İş yeri çalışanı Çetin Gelmez, "Burası mantı imalathanesi olan bir iş yeri. Geçen Tarım Bakanlığı ifşa olan firmaları yayınladı. O firma ifşa olunca onların müşterileri bizi aradı, bize mantı verin diye. Olay ondan dolayı oldu. Belden aşağıya vurdular, ofiste saldırdılar. Çay içtiler, sıkıp gittiler. İzmir'deki bir firma 3 kişi geldiler" diye konuştu. Başka bir iş yeri çalışanı ise, "Başka bir firmayla alakalı bir durum. Patronlarımız yaralı. Baba ve abi kardeş. Durumları iyi. Kaçtılar, yakalandıklarını bilmiyoruz" diye konuştu. Polisin olayla ilglii soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Maltepe Ekonomi Güncel Hukuk İzmir Suç

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var

 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu,ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti? Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne? Tabii Spor 6 CANLI izle! (AL NASSR MAÇI İZLE) Tabii Spor 1-2-3 5 Ekim Cumartesi Al Nassr Al Orubah özet izle goller izle (Ronaldo)! S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD VİLLARREAL ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne? Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi? Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler! Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title