Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Kuyumcudan 336 Bin Liralık Altın Çalan Kadın Hırsız Yakalandı

Maltepe'de Kuyumcudan 336 Bin Liralık Altın Çalan Kadın Hırsız Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de girdiği kuyumcudan 336 bin liralık altın çalan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, -MALTEPE'de girdiği kuyumcudan 336 bin liralık altın çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Maltepe, Fındıklı Mahallesi'nde 8 Kasım Cuma günü kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı alan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık yapan kişinin Ö.S. isimli kadın olduğunu tespit etti. Şüphelinin kuyumcuya müşteri gibi gelerek tezgah üzerinde bulunan 3 külçe, toplam ağırlığı 112 gram olan 336 bin lira değerindeki altınları alıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüpheli kadının daha sonra Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki iki farklı kuyumcuda çalmış olduğu altınları bozdurduğu tespit edildi. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. hakkında 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık' suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller peş peşe

Kıran kırana maçta goller peş peşe! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.