Maltepe'de Kurşunlama Olayında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sabaha karşı ilçedeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerine araçla gelen iki şüpheliden birinin cep telefonu ile video çektiği sırada silahla iş yerine ateş ettiğini, diğer şüphelinin ise çevreyi gözetlediğini tespit etti.

İş yerini kurşunladığı belirlenen G.Ö. (17) ile olay sırasında çevreyi gözetleyen Z.E. (16) yakalanarak gözaltına alındı, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.