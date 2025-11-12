Haberler

Maltepe'de Kurşunlama Olayında İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de bir iş yerinin kurşunlanması üzerine yapılan çalışmalarda, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine gelen şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalandığı ve kurşunlamayı gerçekleştiren 17 yaşındaki G.Ö. ile çevreyi gözetleyen 16 yaşındaki Z.E. olduğu tespit edildi.

Maltepe'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sabaha karşı ilçedeki bir iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yerine araçla gelen iki şüpheliden birinin cep telefonu ile video çektiği sırada silahla iş yerine ateş ettiğini, diğer şüphelinin ise çevreyi gözetlediğini tespit etti.

İş yerini kurşunladığı belirlenen G.Ö. (17) ile olay sırasında çevreyi gözetleyen Z.E. (16) yakalanarak gözaltına alındı, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
