Maltepe'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dronlu trafik denetimi yapıldı

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Dragos Sahil Yolu'nda dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücüler havadan dron ile tespit edildi. 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 1 sürücüye ehliyeti olmadığı için, 1 sürücünün de trafik sigortasının bulunmamasından dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel