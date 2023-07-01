Maltepe'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dronlu trafik denetimi yapıldı
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Maltepe'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Dragos Sahil Yolu'nda dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücüler havadan dron ile tespit edildi. 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 1 sürücüye ehliyeti olmadığı için, 1 sürücünün de trafik sigortasının bulunmamasından dolayı cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel