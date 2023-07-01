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Maltepe'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dronlu trafik denetimi yapıldı

Maltepe'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dronlu trafik denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Maltepe'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

p>KURBAN Bayramı tedbirleri kapsamında Maltepe'de dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksiklik bulunun sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Dragos Sahil Yolu'nda dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan sürücüler havadan dron ile tespit edildi. 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 1 sürücüye ehliyeti olmadığı için, 1 sürücünün de trafik sigortasının bulunmamasından dolayı cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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