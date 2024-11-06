Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de Kulübede Bir Adamın Cesedi Bulundu

Maltepe'de Kulübede Bir Adamın Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde bir kulübede yaşayan Ayhan Aydoğdu, çevredeki vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Olayın ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MALTEPE'de boş arazide bulunan kulübede yaşayan Ayhan Aydoğdu (46) ölü bulundu. Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Zümrütevler Mahallesi, Altıntabak sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Aydoğdu yaşadığı kulübe içerisinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık

Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt

 Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel en büyük hedefini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Gemlik, Karacabey elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Etimesgut, Keçiören, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Kasım Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Jahrein beraat etti mi? 7 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 7 Kasım Perşembe bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 7 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.