Maltepe'de korsan otoparkçılık yapan kişi gözaltına alındı

Maltepe'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Maltepe'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sivil trafik ekiplerinin denetimlerinde, Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde yol üzerine park eden araç sürücülerinden otopark ücreti istediği tespit edilen H.Ç. yakalandı.

Hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenilen şüpheli, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Müşteri gibi davranan sivil polis ekipleri, kendilerinden otopark ücreti almaya çalışan zanlıyı cep telefonu ile kayda aldı.