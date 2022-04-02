Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre Maltepe'de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı.

Maltepe'de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Maltepe Başıbüyük ormanında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesiyle 2 dönümlük arazideki yangın yayılmadan kontrol altına alındı. Yangına ilişkin araştırma sürüyor.

(Onur Hamzaoğlu - Metin Başar/İHA)

Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını

Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını

Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title