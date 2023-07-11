Üye Girişi
Haberler

Maltepe'de kontağı çevirdi, araç alev aldı

Güncel Haberler

Maltepe'de park halindeki araç sürücüsünün kontağı çevirmesiyle alevlere teslim oldu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Maltepe'de kontağı çevirdi, araç alev aldı

İSTANBUL - Maltepe'de park halindeki araç sürücüsünün kontağı çevirmesiyle alevlere teslim oldu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AIV 722 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsü Kaya Çağdaş'ın aracı çalıştırmasıyla motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

Maltepe Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title