Maltepe'de Komşular Arasında Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

MALTEPE'de komşu oldukları öğrenilen 2 grup arasında market önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Zümrütevler, Handegül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokakta bulunan markette karşılaşan komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer 4 yaralının durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor