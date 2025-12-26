Haberler

Maltepe'de motosikletin kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpması kask kamerasında

Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıdan geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı kask kamerasıyla kaydedildi, yaya hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması, kask kamerasınca kaydedildi.

Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün O.S. yönetimindeki 44 AHP 835 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek üzere olan N.K'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaya, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Motosikletlinin kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
