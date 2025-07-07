Maltepe'de Kentsel Dönüşümde Çöken Bina Tamamen Yıkıldı

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Maltepe'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında kısmen çöken bina, iş makinesinin temasıyla tamamen yıkıldı. Olay sonrasında ekipler, molozları temizleyip çevreyi suladı.

Maltepe'de, kentsel dönüşüm çalışması sırasında 3 gün önce kısmen çöken binanın kalan kısmı da iş makinesinin temasının ardından tamamen yıkıldı.

Yalı Mahallesi Gürsel Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında 4 Temmuz'da kısmen çöken bina için yeniden çalışma başlatıldı. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

İş makinesinin temasıyla binanın kalan kısmı da çöktü. Yapının çökmesiyle çevreyi beyaz duman kaplarken, molozlar sokağa döküldü.

Ekipler inşaat alanından yayılan tozu engellemek için çevrede sulama yaptı. Sokağa yayılan molozlar ekiplerce temizlendi.

Binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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