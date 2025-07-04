Maltepe'de Kentsel Dönüşüm: Yıkım Anında Bina Çöktü

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Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 11 katlı binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında meydana gelen çökme nedeniyle sokakta beyaz dumanlar yükseldi ve çevre kapatıldı.

Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yalı Mahallesi Gürsel Sokağı'nda kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan 11 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında, iş makinesinin binaya temasıyla birlikte çökme meydana geldi.

Binanın çökmesiyle birlikte ortalığı beyaz dumanlar kapladı.

Enkazın dökülmesi nedeniyle sokak kapandı.

Öte yandan, binanın yıkım anında çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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