MALTEPE'DE KARLI YOLDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Maltepe'de etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yolda drift yapan otomobil sürücüsü yakalandı. 9 bin 125 lira trafik cezası yazılan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Maltepe'de 12 Mart Cumartesi günü yoğun kar yağışının ardından kayganlaşan yolda iki otomobil sürücüsü drift yapmış, o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücünün kimliğini belirledi. Sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücü M.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Drift" içerikli 67/1-D maddesi gereğince 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü M.D'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.