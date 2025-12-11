Haberler

Maltepe'de kargo çalışanı sevkiyat aracında ölü bulundu

Maltepe'de kargo çalışanı sevkiyat aracında ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de kargo firmasında çalışan 70 yaşındaki Nevzat Caner, aracında ölü bulundu. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından farkedildi ve sağlık ekipleri çağrıldı. Caner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MALTEPE'de kargo çalışanı Nevzat Caner (70), firmaya ait sevkiyat aracında ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otoparkta park halinde bulunan kargo firmasının aracındaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise ölen kişinin kargo firmasında çalışan Nevzat Caner olduğunu belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Caner'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ'

Olayı gören Azmi Kahraman, "Alışveriş yapmak için gelmiştim, yoğun bir kalabalık gördüm. Kargo aracındaki kişi hayatını kaybetmiş. Allah'tan trafikte falan değilmiş. Herhalde bu sabahta işine gidecekmiş, ailesinden ayrı yaşıyormuş. Aracın içeresinde battaniye varmış. Yalnız yaşıyormuş, bir kızı varmış. Onun gelmesini bekliyorlar. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title