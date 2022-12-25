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Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi kurtarıldı

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Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığı bildirildi.

Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maltepe önlerinde 9 metrelik teknenin karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, "Teknede bulunan 9 kazazede, TAHLİSİYE-3 (can kurtarma) botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak Bostancı'da emniyete alındı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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