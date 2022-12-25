Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığı bildirildi. Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik teknede bulunan 9 kazazedenin kurtarıldığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maltepe önlerinde 9 metrelik teknenin karaya oturduğu belirtildi. Açıklamada, "Teknede bulunan 9 kazazede, TAHLİSİYE-3 (can kurtarma) botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak Bostancı'da emniyete alındı." bilgisi verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Maltepe Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.