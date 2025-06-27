Maltepe'de Kamyonet Minibüse Çarptı, 2 Yaralı

MALTEPE'de seyir halindeki kamyonet yokuştan indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savruldu. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.15 sıralarında Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet yokuştan indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.