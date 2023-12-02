Maltepe'de kahve imalatı yapılan iş yerinde yangın çıktı

Maltepe'de kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Maltepe'de kahve imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Cevizli Mahallesi Balaban Sokak'ta kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.