Maltepe'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe'de yaptığı operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ve çeşitli sigara sarma ekipmanları ele geçirildi.

Maltepe'de kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülensu Mahallesi'ndeki bir adreste yasa dışı sigara sarma makinesi ve tertibatların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S'yi yakaladı.

Aramalarda ise 3 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 3 hava kurutma makinesi, 340 kilogram kaçak tütün, 314 bin makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.