Maltepe'de Kaçak Sigara İmalathanesine Operasyon

Maltepe'de Kaçak Sigara İmalathanesine Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de düzenlenen operasyon sonucu bir şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirildi.

MALTEPE'de polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe, Gülensu Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri 11 Ağustos Pazartesi günü tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda M.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 3 adet hava kurutma makinesi, 340 kilogram kaçak tütün, 314 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.'nin, emniyette ifadesinin alınmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.