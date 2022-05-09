MALTEPE'DE KAÇAK İÇKİ VE SİGARALARIN DEPOLANDIĞI DAİREYE BASKIN

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı Mahallesi'nde takibe aldıkları beş katlı binanın ikinci katındaki daireye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda dairedeki dolaplarda ve masaların altlarında çok sayıda kaçak sigara paketi bulundu. Mutfakta ise satışa hazır çeşitli markalarda çok sayıda kaçak içki şişesi ele geçirildi.

VESTİYERİN İÇİNDEN GİZLİ KAPI ÇIKTI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel