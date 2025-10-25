Haberler

Maltepe'de İstinat Duvarı ve Kaldırım Çöktü, 3 Araç Zarar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan yağış sonucu bir binanın istinat duvarı çökmüş, bu sırada park halindeki üç otomobil hasar görmüştür. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik kameraları anı kaydetmiştir. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki 3 otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'KOMŞULARIMIZ ARABANIN ALTINDA KALABİLİRDİ'

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, "Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar zarar gördü, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.