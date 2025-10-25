Maltepe'de İstinat Duvarı ve Kaldırım Çöktü, 3 Araç Zarar Gördü

Maltepe 'de gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki 3 otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'KOMŞULARIMIZ ARABANIN ALTINDA KALABİLİRDİ'

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, "Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar zarar gördü, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi" dedi.