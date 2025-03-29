Maltepe'de İşletmeye Saldırı: 4 Kişi Gözaltında

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Maltepe'de bir işletmeye saldırı gerçekleştiren 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İş yerine ve iş yerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.