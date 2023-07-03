Maltepe'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, cadde su altında kaldı

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı ve cadde su altında kaldı. İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Maltepe'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ( İski ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde su altında kaldı.

Gülsuyu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde İski'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Olay nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi su altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İSKİ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı.