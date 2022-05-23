MALTEPE'DE İŞ ORTAĞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ - Haberler

Maltepe'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik olduğu öne sürülen iş ortakları Serdar Kaya (52) ve Gökmen Karakaya (42) saat 11.00 sıralarında kafelerinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen Karakaya, ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen Karakaya polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen Karakaya gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel