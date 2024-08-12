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Maltepe'de İnşaattan Gelen Kötü Koku İhbarı Üzerine Ceset Bulundu

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Maltepe'de bir inşaattan gelen kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti ve kimliği belirlenemeyen bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin ediliyor.

MALTEPE'de inşaattan gelen kötü koku nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Feyzullah Mahallesi, Küçükbağ Sokaktaki inşaat halindeki 5 katlı binada meydana geldi. Binadan gelen kötü kokular üzerine, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın girişinde bulunan dükkanın tuvaletinde yapılan incelemede yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaların ardından, kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe 3.Sayfa Güncel Haberler

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