Maltepe'de inşaat malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de bir iş yerinden inşaat malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 14 Mart'ta inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden iskele demirlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin gece geç saatte beyaz bir kamyonetle iş yerine gelerek, inşaatlarda kullanılan iskele demirlerini aldıklarını tespit etti.

Kamyonetin önce D-100 kara yolundan Kartal yönüne gittiği, buradan Kadıköy yönüne dönerek ara sokağa girdiği, plakası kapatıldıktan sonra da Büyükbakkalköy'deki bir hurdacıya gittiği belirlendi.

Kameralardan tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren E.G. ve C.S. ile şüphelileri hurdacıda karşılayan H.U ve hurdacı E.Ö'yü gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, şüpheliler hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydın olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan "suç eşyasını satın alma" suçundan hakkında işlem yapılan E.Ö. ile "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan C.S. ve H.U. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olayı planlayarak diğer iki şüpheliyi satın aldığı eşyayı taşımaları konusunda yardımcı olmaları için ikna eden E.G. ise "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.