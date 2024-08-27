Maltepe'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğundan Düşerek Hayatını Kaybetti

MALTEPE'de inşaat halindeki 4 katlı binanın asansör boşluğundan zemine düşen işçi Mustafa Aydın (53) hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Çınar Mahallesi Çınar sokakta meydana geldi. İddiaya göre; sokaktaki 4 katlı bina inşaatında çalışan Mustafa Aydın, merdivene el arabasıyla kum döktüğü sırada dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaatın zeminine düşen Mustafa Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Ekiplerin incelemelerinin ardından Mustafa Aydın'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İnşaatın sorumluları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.