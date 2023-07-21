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Maltepe'de İnşaat Halindeki Binada Elektrik Panosu Patladı

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Maltepe'de inşaat halinde olan binada bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen panoda maddi hasar oluştu.

Maltepe'de inşaat halinde olan binada bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen panoda maddi hasar oluştu.

Olay, saat 22.30 sularında Maltepe'de meydana geldi. İnşaat halinde olan binada bulunan elektrik panosu patladı. Elektrik panosunun patlaması sonucu kablolardan kıvılcımlar çıktı. Olay yerine itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler patlayan elektrik panosunu kontrol altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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