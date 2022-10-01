Maltepe'de inşaat alanında göçük meydana geldi Güncel Haberler İstanbul Maltepe'de inşaat temeli kazılırken oluşan göçükte toprak altına kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı. İstanbul Maltepe'de inşaat temeli kazılırken oluşan göçükte toprak altına kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı. Çınar Mahallesi'nde inşaat temeli kazılırken yan binanın istinat duvarının bir kısmı çöktü. Oluşan göçükte, burada çalışma yapan 2 işçinin vücutlarının bir kısmı toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada önce işçilerden Fikret K. toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belden alt kısmı toprak altında kalan diğer işçi Servet K. de ekiplerce yürütülen çalışma sonucu yaralı kurtarıldı. Servet K'ye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Çöken istinat duvarının diğer kısmının yıkılmaması için iş makinesiyle destek sağlanıyor. Polis ekipleri de inşaat alanında güvenlik önlemi aldı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Arslan Maltepe Güncel Haberler

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