Maltepe'de İETT Otobüsü Şoförüne TIR'dan Saldırı

Maltepe'de İETT Otobüsü Şoförüne TIR'dan Saldırı
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Maltepe D-100 Karayolu'nda bir İETT otobüsü şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı TIR şoförünün arkadaşı tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maltepe D-100 Karayolu'nda İETT otobüsü şoförüyle TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ksıa sürede büyümesi üzerine TIR'da bulunan diğer kişi araçtan inip, otobüse bindi ardından da şoföre yumrukla saldırıp küfür etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki TIR şoförüyle İETT otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, TIR'da bulunan diğer kişi araçtan inerek otobüse bindi. Otobüste uzun süre tartışan kişi ardından da İETT şoförüne saldırdı.Şoföre yumruk atan kişi bağırarak küfür de etti. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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