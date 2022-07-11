Maltepe'de içinde sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı - Haberler

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Maltepe'de içinde sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Maltepe'de içinde sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı

MALTEPE'de sürücüsünün sokak ortasına park ettiği otomobil kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 35 metre geri kaydı.

MALTEPE'de sürücüsünün sokak ortasına park ettiği otomobil kendiliğinden hareket ederek yaklaşık 35 metre geri kaydı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini sokak ortasına park eden sürücü aracından ayrıldı. Boş otomobil daha sonra yaklaşık 35 metre geri geri giderek kaydı. Park halindeki otomobillere çarpmadan hareket eden otomobil, bir süre sonra yolun ortasında durdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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